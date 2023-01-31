«الداخلية»: ضبط 5 عناصر متورطة في سرقة مواد بترولية من خطوط نقل خام

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، تورط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية بأسلوب «ثقب أنابيب خطوط البترول الخام»، والاستيلاء على تلك المواد وتخزينها تمهيداً لبيعها لحسابهم الشخصي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية، البحيرة، وتم ضبط 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافطتي الإسكندرية والبحيرة، وبحوزتهم هاتف محمول وسيارة نصف نقل- سيارة نقل بفنطاس، وبداخلها جهاز يستخدم في ثقب أنابيب البترول، و6,900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى - 400 لتر سولار).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بمشاركة (3 متهمين آخرين جار ضبطهم)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.