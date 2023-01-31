ندوة حول دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في التوعية.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ندوة حول دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في التوعية».

تصميم الجناح لمواكبة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال اللواء دكتور محمد أسامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية: «صممنا جناحنا حتى نواكب معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين بشكل كبير ونستغل الزخم الخاص بالسنة الماضية، وحدثت استجابة من المواطنين فأعلنا عن ندوتين وأقمنا ندوة خاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخته الثالثة 2023-2030 تحدثنا فيها عن الاستراتيجيتين السابقتين».

الممارسات الناجحة والتحديات

وأضاف مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية: «تحدثنا عن الممارسات الناجحة والتحديات التي صادفت الاستراتيجيتين، ثم تحدثنا عن منهجية إعداد الاستراتيجية في نسختها الثالثة، وتحدثنا عن الأهداف المختلفة الخمسة الخاصة بالاستراتيجية بشكل تفصيلي، وكان الحضور من هيئة الرقابة الإدارية وجهات إنفاذ القانون، حتى نوصل فكرة الاستراتيجية لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب والأهداف الخاصة بها، من أجل توعية المواطنين بشكل مباشر وفعال، الجمهور الذي حضر ليس نخبويا لكنه من مختلف الشباب بكل محافظات الجمهورية للتعرف على الاستراتيجية، وهذا أمر هام نرسخ له بشكل كبير».