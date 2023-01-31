ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة القاهرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وخاصةً تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وترويجــــها على عملائــــه مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية ، كما أضافت التحريات بقيام المذكور بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأسماء وصفات منتحلة وأعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامى فى مجال التزوير وكذا إستقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة وإتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وعثر بحوزته على (كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير) وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على (مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامى ، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق (واتس آب) تفيد نشاطه الإجرامى - العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة) ، وكذا محفظة إلكترونية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.