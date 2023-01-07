6 معلومات تفضح تزوير صورة إقامة جورجينا صديقة رونالدو بالسعودية

حصدت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لبطاقة إقامة سعودية للإسبانية - الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي آلاف المشاركات والتعليقات، إلا أن الصورة في الحقيقة «مزيفة».

كما أن هوية المقيم المتداولة لصديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز مقارنة بنموذج رسمي للهوية ومنشور من السلطات في المملكة العربية السعودية، يتضح أنها مزورة.

الصورة الشخصية المستخدمة في البطاقة منشورة منذ عام 2019

أما الصورة الشخصية المستخدمة في البطاقة فمنشورة على موقع وكالة «جيتي» للصور عام 2019، وتظهر جورجينا خلال حفل في مدريد في 30 مايو 2019 لجمع الأموال لمكافحة مرض السرطان.

وجاء بها عدة بيانات تم تدوينها بشكل خاطئ ومغاير لبطاقات الهوية الحقيقية التي تُصدر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وعلى النحو الآتي:

- مكان الإصدار: في الهوية المنتشرة «جوازات الرياض» وليس «الرياض» فقط كما يعتمد بشكل صحيح.

- تاريخ الإصدار: يكتب بعد خانة «مكان الإصدار» مصطلح «تاريخ الإصدار» وليست كلمة «الإصدار» فقط.

- لم تكتب خانة المهنة في الهوية المفبركة والمنتشرة لـ جورجينا حيث تعمل «عارضة أزياء».

كتابة الجنسية بشكل خاطئ

- الجنسية: كتب بشكل خاطئ «الإسبانية» وليس «إسبانية» كما المعتمد.

- الديانة: تُكتب غير ذلك، ما دامت المقيمة لا تعتنق دين «الإسلام».

- تم استبدال خانتي رخصة العمل وصاحب العمل بثلاثة خانات مزورة، شملن: «رقم رب الأسرة، رب الأسرة، صلة القرابة».