ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتكوين تشكيلا عصاببا، تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات المرورية، للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

المتهمان يقومان يتزوير المحررات والمستندات

وأكدت التحريات، قيام أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثاني ترويجها على عملائهما، متخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه جرى استهدافهما، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على 134 محررا مزورا لجهات حكومية وخاصة، 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية، 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية، 2 طابعة، جهاز لاب توب، فلاشة تحوي العديد من المحررات المزورة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.