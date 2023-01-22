في خدمتك.. اعرف عقوبة تزوير التقارير الطبية النفسية

يلجأ بعض المواطنين في كثير من الأحيان حين وقوعهم في أي مشكلة تستحق المساءلة القانونية، فيفكر كيف سيتخلص من ذلك، ويلجأون لتقديم تقارير طبية مزورة لإثبات مرضهم باضطرابات نفسية، على غير الحقيقة، معتقدين انهم بهذه الحيل سيهربون من المسؤولية، وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن» على السؤال الأكثر جدلية، هل تقع عقوبة على تزوير التقارير الطبية النفسية؟ وفقًا لما أجاب به أشرف ناجي المحامي بالنقض.

قانون رعاية المريض النفسي

قال ناجي إن الأشخاص الذين يقومون بتزوير التقارير الطبية النفسية، ليس على علم بأنهم لابد أن يجلسوا في مصحة خاصة للحالات النفسية ليتأكدوا من هذا الادعاء كان صادقا أم كاذبا للهرب، وإن قانون العقوبات لرعاية المريض النفسي حدد عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم.

الحبس والغرامة

وأضاف المحامي أن قانون رعاية المريض النفسي في المادة 45 نص على أن «يعاقب كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها، وأيضا كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وتقع عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين.