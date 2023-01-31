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السيطرة على حريق محدود اندلع في ملاهي درنكة بأسيوط دون خسائر بشرية

كتب:

حسن عبد النعيم
01:31 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
جانب من الحريق

جانب من الحريق

اندلع حريق محدود صباح اليوم الثلاثاء، في خشب ملاهي بدير السيدة العذراء في درنكة، التابعة لمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ باندلاع حريق في دير درنكة 

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق محدود، بخشب ملاهي بدير درنكة التابعة إلى مركز أسيوط في محافظة أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق محدود بخشب ملاهي بدير درنكة التابعة إلى مركز أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية ومنع امتداده لباقي الدير.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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