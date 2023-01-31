وزير الخارجية الروسي: نقدّر عقلانية مصر في حل القضايا الإقليمية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ لقاءه بسامح شكري، وزير الخارجية المصري، شهد تبادل الآراء بشأن التعاون في إطار منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا تقديره للموقف العقلاني والمدروس لمصر حيال مختلف القضايا الإقليمية، وسعيها لإيجاد حلول سياسية للأزمات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في اجتماعه بنظيره المصري، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العالم يشهد محاولات من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي لفرض قواعد وبديل لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أنّ الدول الغربية تبذل قصارى جهدها من أجل فرض هذه القواعد على غيرها من الأعضاء المسؤولين بالمجتمع الدولي.