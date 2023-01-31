إحباط محاولة تهريب 1300 قرص مخدر في مطار شرم الشيخ الدولي

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار شرم الشيخ محاولة تهريب مخدرات، إذ جرى ضبط عدد من أقراص الترامادول، بحوزة راكب أجنبي من أصول مصرية قادم من فيينا بالنمسا على رحلة طائرة Wizz Air رقم 2979.

الاشتباه في أحد الركاب.

وقال بيان صادر عن الجمارك، إنه بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالرحمن أبو بكر مأمور الفحص أفاد بوجود كمية من شرائط الأدوية داخل حقيبة الراكب.

1300 قرص مخدر

بالعرض على أحمد السيد النجار مدير الجمرك قام بتكليف مصطفى خير الفقي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 129 شريط بإجمالى 1290 قرص من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.