جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته.

اشتباه في راكب لبناني قادم من الكويت

وكانت البداية اشتباه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك في راكب لبناني الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط مصر للطيران.

وعند سؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أوبضائع يريد الإفصاح عنها لرجال الجمارك أجاب بالنفي.

جهاز الأشعة يبين وجود كثافات معتمة

وكانت الخطوة التالية تمرير أمتعت الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي وأحمد الحميلي مدير إدارة الفحص فتبين وجود كثافات معتمة تشبه أوراق النقد.

التفتيش يدويا للحقائب وذاتياً للراكب

وكلف مدحت رجب مدير الجمرك قام كل من محمد عبدالموجود ويوسف محمود الشحات مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بحضور مصطفي عبدالحميد مدير الشئون القانونية ومحمد موسي شقران مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 130 ألف جنيه مصري داخل حقائبه وألفي جنيه بالتفتيش الذاتي بإجمالي 132 ألف جنيه.

وقام بالعد والتحريز محمد رمضان مأمور الجمرك والسيد محمد مكاوي مأمور الجمرك والسيد محمد أبو المعاطي مأمور الجمرك، والسيد سلامة محمد بالأمن الجمركي، وجرى تحرير محضر جمركي بالواقعة.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2022 بعد العرض على سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.