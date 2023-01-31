تفاصيل شهادة «أليكس ستار» ذات العائد الثابت.. الحد الأدنى 500 ألف جنيه

على مدار الفترة الماضية، كانت شهادات الادخار ذات العائد 25% والعائد 22% الأكثر طلبا في البنوك من جانب العملاء، وبعد إعلان إيقاف العمل بهذه الشهادات نهاية شهر يناير، لجأ العديد منها إلى طرح شهادات جديدة ذات عائد تنافسي يجذب العملاء للشراء، ومن أبرزها بنك الإسكندرية، الذي قرر طرح شهادة أليكس ستار بلس ذات العائد الثابت، بعائد شهري يصل إلى 18%.

ويرغب الكثير من العملاء في شراء شهادات الادخار عن الشهادات ذات العائد الأعلى في البنوك، لذلك توضح بوابة الوطن من خلال هذا التقرير تفاصيل شهادة أليكس ستار بلس ذات العائد الثابت، بعائد شهري يصل إلى 18%، وفق ما أعلنه بنك الإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل شهادة أليكس ستار بلس ذات العائد الشهري

- تمنح الشهادة عائد شهري للعملاء يصل إلى 18% من قيمة الشهادة.

- يمكن الحصول على تمويل شخصي بضمان الشهادة يصل إلى نسبة 95% من قيمة الشهادة.

- تمنح الشهادة العميل عائد ثابت يجرى احتسابه وإضافته إلى الحساب الخاص به بشكل شهري.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات بسعر عائد تنافسي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة إليكس ستار بلس ذات العائد الشهري من بنك الإسكندرية إلى 500 ألف جنيه.

ويمكن الراغبين في شراء الشهادة شراءها من خلال التطبيق الخاص ببنك الإسكندرية، الذي يجرى تحميله من البلاي ستور على الهاتف المحمول، أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع لبنك الإسكندرية.