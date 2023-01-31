آخر موعد لطرح شهادة الـ25% في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.. اليوم

تنتهي بنوك الأهلي المصري، مصر، والقاهرة، اليوم الثلاثاء من بيع شهادتي الـ22.5% والـ25% بعد أكثر من 25 يوما من الطرح في الفروع المنتشرة بجميع المحافظات.

لا تمديد لفترة أخرى

وأعلنت البنوك الحكومية الثلاث، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عدم نيتها تمديد فترة بيع الشهادات مرتفعة العائد بعدما حققت الحصيلة المستهدفة، وأضافت العديد من العملاء لقاعدة المتعاملين، وحققت نجاحاً كبيراً الفترة الماضية.

وتواصل بنوك القطاع الخاص، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، الأهلي المتحد، الأهلي قطر الوطني، الكويت الوطني، العربي الأفريقي الدولي، والإسكندرية، طرح شهاداتها مرتفعة العائد، دون موعد لنهاية الطرح حتى الآن.

ماراثون الفائدة المرتفعة

يذكر أن البنكين الحكوميين، الأهلي المصري ومصر، كان قد طرحا في 4 يناير الجاري، شهادتي الـ22.5% والـ25% لأجل عام، وانضم لهما بنك القاهرة، في وقت لاحق من الشهر بشهادة «جولد السنوية»، قبل أن تجبر الفائدة المرتفعة، البنوك الأخرى لطرح شهادات مماثلة.

كان البنك المركزي المصري، رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض، لـ16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 3% عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر.