آخر فرصة لشراء شهادة الـ25% من بنكي الأهلي ومصر

يعتزم بنكا الأهلي المصري ومصر، وقف بيع شهادتي الـ22.5% ذات العائد الشهري، والـ25% ذات العائد السنوي، بنهاية عمل يوم غدٍ الثلاثاء.

كان البنكين الحكوميين، أعلنا أمس، التزامهما بما أعلناه سابقا، من عزمهما وقف بيع الشهادات مرتفعة العائد بنهاية يناير 2023، بعد نحو 25 يوما من الطرح في الفروع.

حصيلة 480 مليار جنيه

وبلغت حصيلة بيع الشهادات في البنكين نحو 480 مليار جنيه، جاء نحو ثلثها من خارج القطاع المصرفي، ما ساهم في زيادة أعداد المتعاملين مع هذا القطاع.

وبينما حدد البنكين الحكوميين، موقفهما من طرح بيع شهادة الـ25% والـ22.5%، تظل بنوك القطاع الخاص تواصل عملية بيع شهادة الـ22.5% والـ20% التي سبق وأعلنت عنها في منتصف يناير الحالي.

وطرح بنك القاهرة الحكومي شهادة 25% بمسمى «جولد السنوية»، في حين طرح المصرف المتحد شهادة مماثلة، وأعلن البنك التجاري الدولي وبنك قطر الأهلي الوطني والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي الأفريقي، وبنك الكويت الوطني، طرح شهادات بعائد يصل 22.5%.

مراجعة أسعار الفائدة

يذكر أنّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نهاية ديسمبر الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 16.25% والإقراض 17.25%.

وتعتزم «اللجنة» عقد أول اجتماعاتها العام الحالي الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين في توقعات اقتصاديين بشأن القرار المحتمل.