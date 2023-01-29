زحام في بنكي «مصر» و«الأهلي» مع آخر ساعات بيع شهادة الـ25%

يتوافد العديد من المواطنين في الوقت الحالي على بنكي الأهلي المصري ومصر قبل ساعات قليلة، من موعد انتهاء مدة طرح شهادات الـ25% بعائد يصرف سنويا، والـ22.5% شهريا في البنكين.

وشهدت شهادة الـ25% والـ22.5% إقبالا كبيرا من المواطنين، عقب طرحهما لأول مرة من خلال أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ تم طرح هذه الشهادات لأول مرة في 4 يناير الجاري، عقب قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3%.

بنكي مصر والأهلي المصري يقرران إيقاف الطرح قبل نهاية يناير

ووفق تصريحات العديد من المصادر داخل البنوك، فإنّه من المقرر وقف طرح الشهادة للمواطنين للاستفادة منها نهاية الشهر الحالي، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أعلن إيقاف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% بنهاية يناير الحالي، وهو ما أكده أيضا البنك الأهلي المصري بإيقاف طرح الشهادتين قبل نهاية الشهر الحالي.

زحام على بنكي مصر والأهلي

ويشهد البنكين زحاما ملحوظا اليوم، خاصة وأنه أول يوم عمل في الأسبوع عقب إغلاق دام لمدة 3 أيام متتالية في البنوك.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع، والإقراض إلى 16.25% و17.25% بنسبة 3%، ولذلك أعلن البنكين طرحهما لأعلى سعر عائد للشهادات في مصر بعائد 22.5% و25%، وعقب ذلك أعلنت العديد من البنوك في وقت لاحق عن طرح شهادات ذات عائد مرتفع.