«النواب» يوافق على اتفاقية «المعرفة المائية» مع إيطاليا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطة المتقدمة- معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHAM BARI) باري- إيطاليا، بشأن مشروع «المعرفة المائية».

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية لتوسيع استغلال الموارد المائية المتاحة والإدارة المستدامة لها، من خلال تحقيق تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تطوير البنية التحتية التدريبية وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية، والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه.

واستعرض السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 الخاص بالموافقة على الاتفاقية، أنّ قيمة المنحة تبلغ 2,2 مليون يورو، وتهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياة من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية، والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه.

المستفيدون من الاتفاق

ويستفيد من الاتفاق المعروض، العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد «أون لاين»، و400 متدرب نظاميًا، إضافة إلى 40 متدربا أفريقيا.