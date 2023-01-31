مجلس النواب يناقش تقريرا حول مشروع «المعرفة المائية»

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري المصرية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية باري – إيطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية.

تقرير اللجنة المشتركة

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول «أرضي»، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

مجلس النواب

وأحال مجلس النواب، كذلك 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.