البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة دفع إلكترونية لطلبة جامعة الأزهر

أطلق البنك الأهلي المصري، بطاقة ميزة الجديدة لطلبة الجامعات تحت مسمى «ميزة الموحدة» وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر، وذلك بهدف إتاحة باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصا لتلائم احتياجات طلبة الجامعة.

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن إطلاق البطاقة الجديدة بالتعاون مع جامعة الأزهر يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع في الشمول المالي، من خلال تزويد العملاء من الشباب وطلاب الجامعات بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة المصممة لتلك الشريحة؛ بهدف توفير تجربة مصرفية متطورة وأكثر سهولة والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء، خاصة من فئات الشباب، وذلك كمرحلة أولى على أن يتم التعاون مع كافة الجامعات داخل مصر في المرحلة القادمة.

وأعرب الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الذي يتيح المزيد من الخدمات المصرفية لطلبة الجامعة، كما يرفع مع معدلات الوعي لديهم باستخدام أحدث وسائل الدفع الالكترونية والخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن إصدار هذه البطاقات سيدعم توجه الجامعة والدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، نظرا لقيام الطلبة باستخدام هذه البطاقات في سداد كافة المدفوعات الجامعية وغيرها داخل الحرم الجامعي كبديل عن السداد النقدي.

توفير بطاقة ميزة الموحدة

كما أكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن التعاون بين جامعة الأزهر والبنك الأهلي المصري يتضمن توفير بطاقة ميزة الموحدة والتي تجمع بين الشمول المالي والبطاقة الجامعية للطالب تكاملا مع الحلول الرقمية التي تتيحها الجامعة للطلاب.

وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن إطلاق تلك البطاقة تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة المصرفية بين العملاء من بينهم طلبة الجامعات وجذب شرائح جديدة وبصفة خاصة شريحة الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على دمج الشرائح غير المتعاملة مع القطاع المصرفي لتأثيرها على تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.

البطاقة تضم باقة شاملة من المزايا الحصرية للطلاب

وأضافت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن بطاقة ميزة الموحدة الجديدة تضم باقة شاملة من المزايا الحصرية للطلاب، والتي يمكن استخدامها كبديل عن كارنيه الجامعة حيث تشمل البطاقة صورة وبيانات الطالب الجامعية بالإضافة إلى شعار كلا من الجامعة والبنك الأهلي المصري وشبكة ميزة، وذلك بالإضافة إلى إتاحة كافة المعاملات المالية محليا من سحب نقدي والسداد الالكتروني لكافة المدفوعات، مضيفة أنها لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، كما يمكن للطلاب استخدام البطاقة في كافة المعاملات المالية الحكومية وغير الحكومية محليا، وإمكانية سداد المصرفات الجامعية، والتسوق عبر الانترنت محليا بسهولة وأمان والاستفادة من خدمة الانترنت البنكي، كما تتيح أيضا إمكانية استقبال وصرف الحوالات الداخلية والخارجية خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع وفي غير مواعيد العمل الرسمية بالجنيه المصري، كما يتمتع الطالب حامل البطاقة بحزمة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية وأهمها تطبيق InstaPay، ومحفظة الهاتف المحمول Phone Cash.