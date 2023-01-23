رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، قائلا إنّ غرفة عمليات متابعة الامتحانات بعضوية نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، وعمداء الكليات، تتابع على مدار الساعة لجان الامتحانات بالكليات المختلفة على مدار الفترات الصباحية والمسائية، إضافة إلى متابعتها للكليات التي أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

امتحانات جامعة الأزهر

كما تتابع غرفة العمليات سير العمل داخل كنترولات الفرق الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، ووجّه رئيس جامعة الأزهر، الشكر لجميع الكليات التي أنهت أعمال الامتحانات.

ووجّه رئيس جامعة الأزهر أيضا، الشكر للإدارة الطبية، لجهدها الدائم والمستمر منذ بداية الامتحانات في بداية شهر يناير الحالي، كما وجّه الشكر لإدارة الأمن الإداري بالجامعة، لجهودها في توفير المناخ المناسب والهدوء التام داخل لجان الامتحانات.