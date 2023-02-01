كيف يصرف ابن المتوفى منحة قطع المعاش عند بلوغه 21 عاما؟

​أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه إذا تم قطع معاش الابن المستحق في معاش والده المتوفى، فإنه يتم صرف منحة لمرة واحدة فقط تسمى منحة «القطع»، وتساوي معاش 12 شهرا، كما يتم رفض طلب المنحة إذا لم يتم التقدم بطلبها خلال 5 أعوام منذ بداية استحقاقها، مؤكدة أن المنحة تصرف إذا تم قطع معاش الابن لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر أعلى.

يشترط لصرف المنحة استحقاق الابن في المعاش

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن منحة قطع المعاش لا تصرف في حالات انتهاء العجز إلا بعد وجود قرار من اللجنة الطبية يفيد بزوال حالة العجز، مشيرة إلى أنه يشترط لصرف منحة القطع أن يكون الابن مستحقا في معاش والده المتوفى.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه فى حال إذا بلغ الابن 21 عاما، فعليه تقديم المستندات التالية إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب لصرف منحة القطع :

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- طلب صرف منحة القطع.