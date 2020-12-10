تصرف مرة واحدة.. 3 شروط للحصول على منحة قطع المعاش من "التأمينات"

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة، أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.​

وأضافت الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمي، أن المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز، إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

وأشارت إلى أن منحة القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

تتمثل شروط صرف منحة القطع فيما يلي:

- أن يكون مستحق في المعاش.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

المستندات المطلوبة

وناشدت الهيئة المستفيدين بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات التالية :

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع.

وعند زوال حالة العجز للابن أو الأخ عليه تقديم مايلى :

‌- قرار من الجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز، والإفادة بقدرته على الكسب.‌

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة.