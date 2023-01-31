«نيويورك تايمز»: والدا ضحية عنف الشرطة الأمريكية سيحضران خطاب بايدن المقبل

قال النائب ستيفن هورسفورد، رئيس تجمع النواب السود في الكونجرس، والعضو الديمقراطي عن ولاية نيفادا، إنّ والدي تاير نيكولز، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا توفى بعد تعرضه للضرب على أيدي ضباط الشرطة في مدينة ممفيس، سيحضران خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الامريكي جو بايدن الأسبوع المقبل.

النائب الديمقراطي دعا والدي الضحية لحضور خطاب الرئيس الأمريكي

وأضاف هورسفورد أنّ الوالدين قبلا دعوة الرئيس لمشاهدته وهو يلقي الخطاب الوطني أمام الكونجرس يوم الثلاثاء المقبل، خلال تحديد أولوياته للعام المقبل، متابعا «من المهم بالنسبة لهم أن يكونوا هنا في تلك الليلة للاستماع إلى الرئيس بايدن، كما دعوت أيضًا لعقد اجتماع مع الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض للتحدث عن كيفية دعوتنا إلى أن تكون هذه القضية جزءًا من خطاب حالة الاتحاد»، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.

ولفت إلى أنّه لا يمكن السماح لأي مثل سيء بمواصلة التجول في الشوارع حاملا هوية الشرطة، «لا يهمني الحزب الذي تنتمي إليه أو أي منطقة تسكنها، أو حتى ميولك الأيديولوجية، يجب أن نتفق جميعًا على أننا بحاجة إلى التخلص من أعضاء الشرطة غير الصالحين أينما وجدوا».

بايدن: القضية اختبار للبلاد

ووصف الرئيس بايدن، القضية بأنها اختبار للبلاد، كما تحدث مع والدة الضحية وزوج والدته، الأسبوع الماضي، وجدد دعوته للكونجرس لتمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة الأمريكية، الذي توقف في مجلس الشيوخ خلال سنته الأولى في المنصب.

ويوم الجمعة الماضي، نُشرت مقاطع فيديو، تظهر ضباط شرطة يركلون «نيكولز» في رأسه ويضربونه بهراوة ويرشون عليه الفلفل، وأظهرت المقاطع «نيكولز» وهو يتعرض للضرب على الرغم من عدم ظهور أي علامات على المقاومة، وتوفي بعد ثلاثة أيام من الحادث، ما أدى إلى احتجاجات في ممفيس وفي أنحاء الولايات المتحدة مطالبة بمحاسبة المتورطين.