عنف الشرطة الأمريكية يتواصل: تاير نيكولز آخر الضحايا وبايدن يحذر من الفوضى

استمرت الشرطة الأمريكية في عنفها ضد المواطنين من ذوى البشرة السمراء، وكان آخر ضحاياها سائق يدعى تاير نيكولز «29 عاما»، وجاء عنف وعنصرية العناصر الأمنية ليس من ذوى البشرة البيضاء ولكن هذه المرة من ذوى البشرة السمراء.

ونشرت شرطة مدينة «ممفيس» الواقعة على «نهر المسيسيبي» في جنوب غرب ولاية «تينيسي» في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية مقاطع فيديو، أظهرت تعرض سائق يدعى تاير نيكولز «29 عاما» من ذوى البشرة السمراء، للضرب على يد 5 من أفراد الشرطة من نفس البشرة، في 7 يناير الجاري على إثر مخالفة مرورية، توفي متأثرا بجروحه في 10 من الشهر ذاته.

وسلطت مقاطع الفيديو من كاميرات الشرطة، الضوء على تعرض تاير نيكولز للضرب باللكم والركل من عناصر الشرطة أثناء اعتقاله، وظهر في أحد المقاطع صوت تاير نيكولز أثناء صراخه بـ«أمي».

وقالت الشرطة الأمريكية، إن تاير نيكولز اشتكى في وقت لاحق من ضيق في التنفس ونقل إلى المستشفى، التي أدرجت حالته على أنها حرجة.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات إلى حدوث مواجهتين بين تاير نيكولز وعناصر الشرطة، أولهما وقعت عندما حاول القتيل الفرار سيرا على الأقدام عندما اقترب الضباط من سيارته، والثانية عندما حاول الضباط اعتقاله.كما استخدمت العناصر الأمنية مسدس الصعق ضد القتيل.

ووجهت لرجال الشرطة السابقين المتورطين في مقتل تاير نيكولز، تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي.

من جانبه، وصف أنطونيو رومانوتشي، محامي عائلة نيكولز، أن القتيل عومل كما لو كان دمية ضرب بشرية، مضيفا إن الاعتقال كان ضربا مبرحا لا يتوقف لهذا الشاب على مدى 3 دقائق، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال مسؤولون في وقت سابق، إن تاير نيكولز، كان متهم بالقيادة المتهورة.

كما أظهرت لقطات كاميرا الجسم التابعة للشرطة، أن تاير نيكولز تم رشه برذاذ بالفلفل وضرب بمسدس صعق وتقييده وركله، فيما أعرب مدير مكتب التحقيقات في «تينيسي»، ديفيد راوش، بعد مراجعة مقاطع الفيديو، عن شعوره بألم شديد، واصفا تصرفات عناصر الشرطة بالمروعة للغاية.

وفي الرئاسة «البيت الأبيض»، دعا جو بايدن إلى احتجاجات سلمية في «ولاية تينيسي»، معربا عن غضبه وألمه العميق من اللقطات التي تم إصدارها حديثا.

The brutality of these Memphis cops toward #TyreNichols is inexcusable! We must reject this institutionalized police culture. We cannot tolerate this abuse! #CallOutTheCulture pic.twitter.com/FQb10Uf0Uq