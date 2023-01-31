محافظ أسيوط يبحث تحقيق السيولة المرورية وتركيب اللافتات والعلامات الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة العميد إسماعيل المحرزي مدير إدارة مرور أسيوط لمناقشة وبحث العديد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالمرور للوصول إلى ما تسعى المحافظة من تحقيق للسيولة المرورية خاصة في أوقات الذورة وتطوير الأداء في المراكز والمدن وتحقيق الانضباط المروري وخدمة المواطنين وتعزيز دور وأهمية السلامة لقائدي المركبات ونشر الخدمات المرورية بالشوارع والميادين للنهوض المنظومة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية تنفيذًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور أشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

خلق محاور مرورية جديدة

قال محافظ أسيوط، خلال اللقاء، إن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدس المروري وخاصة أوقات الذروة، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لنشر الثقافة والتوعية المرورية للحد من الحوادث المرورية والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

واطمأن اللواء عصام سعد، من مدير إدارة المرور على الانتهاء من تركيب الوسائل والأدوات المرورية التي تم تدعيم الشوارع والطرق الرئيسية بها لمواكبة التقنيات الحديثة ومنها اللافتات والعلامات الإرشادية والحواجز المعدنية والأقماع البلاستيكية وعيون القط المخصصة لتهدئة السرعة، وتنبيه السائقين إلى الانحناءات والأعمدة المرنة لتحديد المسارات واللوحات المضيئة والفيستات والخوذات الخاصة برجال المرور، مشيداً بالتواجد الدائم لرجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

تكثيف الحملات المرورية

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية على المواقف العامة بالمحافظة، وسيارات الأجرة وتنظيم حملات بصفة مستمرة بجميع مدن وقرى المحافظة والالتزام بخطة القضاء علي التكدس المروري من خلال خلق محاور مرورية جديدة وخطط بديلة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع وخاصة أوقات الذروة.