محافظ أسيوط يدعو للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

دعا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبتكرين والباحثين والمخترعين للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للإبتكار والذي تقيمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السابع في الفترة من 13 – 14 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الادارية برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويعد بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية وجهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك من جهة أخرى وبمشاركة مختلف دول العالم.

المعرض الدولي للابتكار

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم – إلى أن المعرض الدولي للابتكار يأتي في إطار نشر ثقافة الابتكار والاختراع والمساهمة في خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكارات وكذا تسويق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة سريعة واحترافية مما يعود بالنفع على المجتمع العلمي من ناحية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية من ناحية أخرى وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي مخرجاته بالصناعة واحتياجات المجتمع وكذلك تنشئة مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويربط مخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية لافتًا إلى أن هذا المعرض يقام برئاسة الدكتور محمود محمد صقر رئيس الاكاديمية وبمشاركة عددًا من الوزراء ورجال الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عرض مئات الابتكارات والاختراعات من مصر وأفريقيا والدول العربية والأفريقية وبحضور آلاف الزائرين من المتهمين بالعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

المبتكرين والمخترعين والعلماء

حيث ناشد محافظ أسيوط المهتمين من أعضاء هيئات البحوث والتدريس والمبتكرين والمخترعين والعلماء والخبراء ورواد الأعمال والشركات والبنوك والجامعات والمراكز البحثية والإعلام العلمي ومديري الحاضنات وأودية العلوم والمسرعات والجهات المانحة الراغبين فى المشاركة في المعرض أو أحد الفعاليات المصاحبة زيارة موقع الأكاديمة (www.asrt.sci.eg) .