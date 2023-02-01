حبس المتهمين بسرقة تكييفات من وحدات سكنية بالشروق 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة وحدات التكييف من العقارات في منطقة الشروق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اكتشاف واقعة سرقة

وحسب البيان وزارة الداخلية، كشفت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به أحد الأشخاص عن اكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه.

التحريات

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين لهما معلومات جنائية»، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في سرقة وحدات التكييف من العقارات، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم القبض عليهما وبحوزتهما «فرد روسي وطلقتان من ذات العيار».

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بأنهما سرقا الوحدة السكنية المُشار إليها باستخدام أسلوب الفك، واعترف أحدهما بأنه السلاح الناري المضبوط معه لحماية نشاطهما الإجرامي، وأن هذه الواقعة ليست الأولى وأنهما ارتكبا واقعتي سرقة وتصرفا في المسروقات ببيعها لدي أحد الأشخاص.

وبعد استدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.