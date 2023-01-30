ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المساكن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما حقيبة بداخلها جهاز «لاب توب»، وحقيبة يد بداخلها مجموعة من الفلاشات، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وبالفحص أمكن التوصل للمجني عليه مالك الشقة.

المضبوطات

وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن «4 خاتم، أنسيال، 5 فصوص من الألماس، سلسلة ذهبية»، من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم.

5 فصوص من الألماس

وأضافا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد 5 فصوص من الألماس و2 خاتم ذهب وسلسلة ذهبية، وبمواجهتهما أقر أحدهما بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ونفى الآخر علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.