القبض على «عصابة سرقة التكييفات» بأسلوب الفك في الشروق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه .

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد روسى وطلقتان من ذات العيار).. بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"الفك" وأقر أحدهما بحيازته للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى .. كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب، وإعترفا بإرتكاب واقعتى "سرقة" ، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا "سيارة نقل" أقر بإستخدامها فى نقل المسروقات للمخزن ملكه .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.