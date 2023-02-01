«عم محمد» فني تكييف بدرجة فنان يحول جذوع الشجر إلى تحف فنية بلمسة سحرية

طوال سنوات، ظل تطويع وتحويل الخشب وجذوع الشجر هواية تطارد قلب الشيخ محمد مصطفى دياب قبل عقله ويديه، فأصبح يصول ويجول لدى الخراطين، يجمع بواقي الخشب ويبدأ في نحتها ليخرج فيها حسه الفني الذي تميز به عن غيره، يصنع القطعة تلو الأخرى حتى امتلأ منزله بتلك التحف ولم يعد هناك مكان آخر لها.

يعمل الشيخ محمد في إصلاح تكييفات السيارات طوال الصيف، داخل ورشته في حي عابدين بالقاهرة، بينما يتوقف عمله طوال الشتاء ليمنحه وقتًا يقوم فيه بممارسة هوايته في تشكيل الخشب، حتى عرضت عليه سيدة نرويجية أن تنظم معرضًا لمنتجاته في الفيلا الخاصة بها، وبالفعل حقق نجاحًا كبيرًا، وبدأ يشارك في المعرض تلو الآخر.

جذبته قرية تونس السياحية بالفيوم

ومثلما كانت دائمًا قرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، موطنًا للحرف اليدوية والفنانين، كانت نقطة انطلاق الشيخ محمد حيث تم دعوته لعرض قطعه الفنية في مهرجان تونس للحرف اليدوية، لـ 3 سنوات متتالية حتى افتتح ورشة ومعرض دائمين في القرية يعمل فيهما طوال الشتاء، ويغلقهما ويعود للقاهرة طوال الصيف ليمارس مهنته في إصلاح تكييف السيارات.

يحول الخشب إلى قطع فنية

ويجلس الشيخ محمد مرتديًا البالطو الأبيض كأنّه طبيب، مُمسكًا بيديه القطع الخشبية، ليبدأ عمله في النحت على الخشب، حيث يبدأ في تنعيمها وتقطيعها لتحويلها إلى التحفة الفنية التي تبادرت إلى ذهنه فور إمساكه بتلك القطعة، بينما يتوافد على ورشته الكثير من السياح المصريين والعرب والأجانب ليشتروا منه تلك القطع المميزة، أو حتى ليشاهدوا تلك التحف وكأنّهم في معرض فني.

هواية تحولت إلى حرفة

ويروي الشيخ محمد حكايته في حديث خاص لـ«الوطن»، قائلًا إنّه أتقن حرفة النحت على الخشب من مشاهدة النجارين، وبعض الفيديوهات على «يوتيوب»، مُشيرًا إلى أنّه يشعر أنّ قطعة الخشب تتحدث إليه وتطلب منه تحويلها إلى قطع فنية.

نجف وأباجورات ومزهريات

ويشير إلى أنّه يصنع العديد من الأشكال والتحف والديكور ليس شيئا محددا، بينها نجف وأباجورات بأشكال مختلفة، ومزهريات، وأدوات مطبخ مثل الفناجين والأطباق والمعالق، وحلق خشبي للسيدات وغيرها.

لم يرغب في التصدير

ويكشف أنّه لم يفكر في الدخول في مجال التصدير نظرًا لأنّ القطع لديه مميزة ولا تتكرر، خصوصًا أنّ فيه قطع تستغرق منه شهور أو عام حتى ينهيها لذلك لم يكن موفقًا في التصدير، مشيرًا إلى أنّ الأسعار تبدأ من 100 جنيه حسب الحجم والقطعة والشكل.