تطبيق قرار منع استخدام البلاستيك في قرية تونس رسميا أول يونيو المقبل

قال الدكتو أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إنّ قرار منع استخدام البلاستيك بقرية تونس سيطبق رسميًا بداية من يونيو المقبل، بعد انتهاء المراحل التجريبية التي استهدفت رفع توعية المواطنين بخطورة البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة، وعقد ورش عمل توعوية للمواطنين وأصحاب البازارات السياحية بالقرية؛ لتعريفهم ببدائل الأكياس البلاستيك والعبوات الزجاجات البلاستيكية.

حظر استخدام البلاستيك في قرية تونس

وأضاف الأنصاري، لـ«الوطن»، أنّ القرار يحظر استخدام أي أكياسٍ بلاستيكية بالمحال العاملة في مجال الغذاء مثل المخابز ومحال بيع الخضروات والأسواق الغذائية ومحال البقالة، ويُلزم تلك المحال باستخدام أكياس ورقية أو من الأقمشة، كما يمنع القرار بشكلٍ قاطع استخدام أكواب أو أطباق أو أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك ومشتقاته.

وأكد أنّ القرار يُلزم جميع المطاعم والمقاهي والمقاهي العاملة بقرية تونس والمحميات الطبيعية بالمحافظة بتوفير بدائل صديقة للبيئة، وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية سوى في نقل المخلفات.

بحيرة قارون تعود إلى الحياة

وعما تم ضمن مشروع خفض التلوث في بحيرة قارون، أوضح محافظ الفيوم أنّه العمل حاليًا يحدث على قدمٍ وساق في مشروع خفض تلوث البحيرة وإعادة التوازن البيئي لها، إذ يجرى العمل على إنشاء محطات المعالجة على ضفاف البحيرة، ومشروع الصرف الصحي في القرى المطلة على البحيرة، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للتلوث، والعمل على مشروع استخراج الأملاح، ما سيساعد على عودة التوازن البيئي للبحيرة، ومن ثم عودة الحياة لها.

وأضاف أنّ آخر التحاليل التي حدثت على مياه البحيرة أظهرت تحسنًا ملحوظًا، وتراجع نسب التلوث مقارنة بالوضع الذي كانت عليه بحيرة قارون عام 2018، وهو ما شجّعهم بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية على المضي قدمًا نحو إنزال زريعة لإعادة الأسماك التي اختفت من البحيرة نتيجة للتلوث الذي أصابها خلال العقود الماضية، ومن المخطط إنزال 5 ملايين زريعة جمبري.