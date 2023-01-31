عضو صناعة النواب: الدولة تعمل على تعظيم إنتاجية المحاصيل لدعم المزارعين

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصري هو عصب مصر، موضحا أن الاستفادة من المياه سيجعلنا نعظم إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال التوسع.

الجلسة العامة للنواب

وأضاف قريطم أثناء الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصري من أجل أفضل جودة للمحاصيل.

وتابع قريطم: «علينا أن نهنئ أنفسنا بالقيادة السياسية وما تقدمه من الاستفادة قدر المستطاع بالإمكانيات المناسبة من أجل راحة الفلاح»، مقدما الشكر على رفع سعر القمح وهو ما أشاد به جموع الفلاحين.

التوسيع في ترشيد المياه

وشدد عضو لجنة الصناعة على ضرورة التوسع في ترشيد المياه واستغلال الصحراء لتعظيم إنتاجية الفلاح، مؤكدا أن 15 % من سكان مصر مزارعين، وهو ما يمثل قاعدة كبيرة علينا الاهتمام بها، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير بكل ما يخص قطاعي الري والزراعة.