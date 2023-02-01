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صعوبات واجهت شهيرة على مدار مشوارها الفني.. أبرزها وفاة زوجها محمود ياسين

كتب:

ضحى محمد
05:24 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
شهيرة

شهيرة

تحتفل الفنانة شهيرة بعيد ميلادها الـ 74، اليوم، حيث إنها من الفنانات المخضرمات التي عشن فترة طويلة من حياتهن في خدمة الفن، ولكنها مرت بصعوبات عديدة خلال ذلك المشوار، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز الصعوبات التي واجهتها.

- وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

دخلت الفنانة شهيرة في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، ورفضت الظهور في أى لقاء تلفزيوني أو إعلامي خاصة أن الثنائي جمع بينها قصة حب قوية .

- كسر في اليد

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن تعرضها لإصابة في يدها قبل ساعات، إثر سقوطها على الأرض، وطالبت من جمهورها وقتها الدعاء لها بالشفاء العاجل .

- الحجاب

تعرضت الفنانة شهيرة لانتقاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ، بعدما ظهرت بصحبة سهير رمزي في أحد التجمعات دون ارتداء الحجاب، وهو ما أدى لهجوم عليها من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت لتبرر الأمر، مؤكدة أن الحجاب لا يقتصر فقط على غطاء الرأس، حيث إنه جزء يكتمل بباقي جسد المرأة وسلوكياتها واحتشامها.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.