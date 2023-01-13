رانيا محمود ياسين تفتقد والدها: وحشتني ملامحك وضحكتك وصوتك

عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن افتقادها لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها بالرحمة

قالت رانيا محمود ياسين: «أبي وحشتيني ملامحك وضحكتك وصوتك الذي يدفئ قلبي وحشتني وأشتاق لحضنك الدافئ رحمة الله عليك يا أبي أشعر ان الحياه أصبحت فارغة باردة لا طعم لها من بعدك رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألبسك الله من لباس الجنة واحاط بك نعيم الجنة».

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها بكلمات خاصة

وتابعت رانيا: «نور ملائكة الجنة وثقل بالحسنات ميزانك وثبتك الله على صراط وبدلك دارا خير من دارك اللهم يا أرحم الراحمين انظر له نظرة الرضا فمن تنظر له لا يعذب ابدا اللهم اجعله ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله واجعله في منزلة المكرمين في صحبة الأخيار والشهداء والصالحين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا آمين يارب العالمين نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة هو وكل أمواتنا المسلمين وانزل الله رحمته الله على كل غال فقدنا».