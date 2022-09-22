الفنانة شهيرة: هشام سليم كان جميلا وراقيا.. ربنا يرحمه ويصبرنا

قالت الفنانة شهيرة، إن الراحل هشام سليم، كان إنسانا وفنانا راقيا، وحظى بمعاملات جيدة مع كل زملائه وأصدقائه في الوسط الفني، «هشام كان جميل وكله أخلاق ورقي، وابن ناس على حق، وتربيته عالية جدا، كان محب لكل زملائه، وكل الناس عارفه قيمته كفنان».

شهيرة: ربنا بيرحمنا من أي ذنوب نعملها في حياتنا

وطالبت «شهيرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، كل محبي الفنان الراحل هشام سليم، بالدعاء له بالمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، «ربنا بيرحمنا من أي ذنوب نعملها في حياتنا، والأخلاق هي اللي هنتحاسب عليها».

شهيرة: هشام مر بفترة مرض شديدة

استطردت: «مر بفترة مرض شديدة، وكان فيها قوي جدا وشامخ، وكان راضي بقضاء الله، وكان عارف أنه في حالة صعبة، وراضي بيها وصابر، وكان بيصبر اللي بيقوله ربنا يشفيه أو يدعيله، وإن شاء الله مرضه والآلام اللي اتحملها تبقى في ميزان حسناته، وبعزي أسرته وابنه وكل محبيه في الوطن العربي، والزملاء، في الإنسان الجميل الخلوق هشام سليم».

وتوفى الفنان هشام سليم، صباح اليوم، بعد صراعٍ مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.