الدوري المصري وخريطة الطاقة في العالم بعدد فبراير من مجلة «الشباب»

صدر العدد الجديد من مجلة الشباب عن شهر فبراير 2023، وهي المجلة التي تصدر شهريا عن مؤسسة الأهرام، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد عبدالله، وشمل العدد الجديد عدد من المواضيع الهامة التي تخص الشباب.

مجلة الشباب

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الشباب عدد من العناوين، أبرزها «أشرف صبحي 8 ملايين شاب وفتاة استفادوا من البرامج التدريبية لتنمية المهارات»، «كارثة: شهادات جامعية مزورة بـ30 ألف جنيه»، «روشتة الدكتورة غادة خليل لنجاح مشروعك الريادي»، «يتابعه مليار شخص حول العالم: موشياو اسمه الحقيقي أسامة من فيصل».

كما احتوى غلاف عدد شهر فبراير من مجلة الشباب على عناوين في الرياضة والفن والعلوم جاءت كالتالي:

- رنا فرحانة بنجاح موضوع عائلي.

- أسامه نبيه: الأهلى لم يحسم الدوري والزمالك يمكنه المنافسة.

وأجرى الزميل هشام المياني، حوارا مع عالم مصري جاء فيه أنه «قاد فريق من السويد وألمانيا لإنجاز قد يغير خريطة الطاقة في العالم».

أبرز المواضيع

واحتوى عدد شهر فبراير 2023 من مجلة الشباب على عدد من المواضيع منها:

- مشروعات شباب القرى تضع مصر على طريق النمورالآسيوية.

- الذكاء الاصطناعي إلى أين؟ كيف تكسب المال من هذه الصناعة الجديدة؟

- رنا رئيس تكشف سر اسم "ريكا"

- أجمد 10 خروجات في إجازة نصف السنة.