ما هو الاسم الحقيقي لـ أبو الهول وسبب تسميته.. خبير أثري يوضح

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن سبب تسمية أبو الهول بهذا الاسم فهو يرجع إلى الدولة القديمة أي ما يقرب من 4500 سنة، وكان يطلق عليه في تلك الفترة اسم «روتي» والذي كان بمثابة رمز مقدس عند المصريين القدماء، حيث كان يأخذ شكل الأسد، مشيراً إلى أن الغرض منه في الأساس هو الحراسة والحماية.

سبب بناء أبو الهول

وتابع المتخصص في علم المصريات في حديثة مع «الوطن»، أما عن سبب بناء «أبو الهول» فالرأي السائد والمنتشر لدى الكثيرين هو أنه بمثابة رمز للشمس، حيث نجد أنه يقع أمام معبد الشمس، ويجدر الإشارة إلى أن الملك «خوفو» قد أطلق على نفسه «رع»، أي الشمس في الحضارة المصرية القديم، أي أن خفرع أصبح ابن «رع»، لذلك أصبح «خفرع» يقدم القرابين لأبيه «رع»، ويضع أبو الهول كي يحمي ويحرس معبد الشمس.

طول وعرض أبو الهول

ونوه «عامر» بأن أبو الهول يعد أحد أهم وأضخم وأبرز التماثيل في العالم، حيث يصل طوله حتى 73.5 متر، أما عرضه فيبلغ 19.3 متر، في حين يبلغ طول الأرجل الأمامية حوالي 15 متراً، ويصل ارتفاع أبو الهول من سطح الأرض حتى قمة رأسه ما يقارب 20 متراً، هذا وقد تم نحته في عهد الملك خفرع صاحب ثاني أكبر الأهرام الثلاثة في الفترة بين عام 2532 إلى عام 2525 قبل الميلاد، وهو ثالث أو رابع فراعنة الأسرة الرابعة في الدولة القديمة، ونجل الملك «خوفو» صاحب الهرم الأكبر.