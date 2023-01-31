الاستقرار على جعفر جاكسون لتقديم السيرة الذاتية لعمه.. «ملك البوب»

وقع الاختيار على جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل جاكسون، البالغ من العمر 26 عامًا، لأداء شخصية «ملك البوب» في فيلم السيرة الذاتية، من إخراج أنطوان فوكوا وإنتاج جراهام كينج.

وجرى اختيار «جعفر» لهذا الدور بعد إجراء بحث عالمي عن اختيار الممثل المناسب له.

وقال المخرج أنطوان فوكوا، في تصريحات لموقع «فارايتي»: «من المثير للغاية مشاهدة جعفر وهو يعيد مايكل إلى الحياة، الأمر كان بمثابة ارتباط روحي، عندما قابلت جعفر لأول مرة رأيت ما يتمتع به من قدرة طبيعية على محاكاة مايكل، وذلك بخلاف الكيمياء الرائعة التي يتمتع بها مع الكاميرا».

تصوير فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون في 2023

من جانبه، أوضح المنتج جراهام كينج، أنه التقى «جعفر» منذ أكثر من عامين، وذهل بالطريقة التي يجسد بها روح وشخصية مايكل جاكسون، لافتا إلى أنه: «تأكدت أن جعفر هو الشخص الوحيد والأنسب لتقديم هذا الدور، أنا مسرور للغاية لانضمامه لفريق عمل الفيلم لتجسيد شخصية عمه، ولا يمكنني الانتظار حتى يراه العالم على الشاشة الكبيرة على أنه مايكل جاكسون».

ومن المقرر أن تكشف السيرة الذاتية جميع جوانب حياة الأيقونة الراحل، بما في ذلك عروضه الأكثر شهرة، التي دفعته إلى أن يصبح أعظم فنان في كل العصور، وذلك بالإضافة إلى الأزمات التي مر بها في حياته، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ رسمي لإصدار الفيلم، فإنه من المقرر أن يبدأ التصوير الرئيسي في العام الجاري.

من هو جعفر جاكسون؟

جعفر هو ابن جيرمين جاكسون من زوجته أليخاندرا جينيفيف أوزيازا، اللذان تزوجا من 1995 إلى 2003، وأنجبا جعفر في يوليو 1996، وجيرمين مغني وكاتب أغاني ومنتج اشتهر بأنه عضو في فرقة «Jackson 5» إلى جانب شقيقه مايكل.

وفي عام 2019، أصدر جعفر جاكسون أغنيته الفردية الأولى بعنوان «Got Me Singing» في مقطع فيديو موسيقي يعرض مواهبه.