11 علامة تنذر بتعرض الأطفال حديثي الولادة للخطر.. اعرفيهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توعية الأسر بسبل التربية السليمة للأطفال، والتركيز على التربية الإيجابية للأطفال، مؤكدة في حملتها التوعوية ضمن برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، على ضرورة متابعة الحمل بالمستشفيات والمراكز الصحية .

علامات تنذر بالخطر عند الطفل الرضيع

ولفتت التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك عدد من العلامات تنذر بخطر تعرض الطفل لضرر والتي تتمثل فيما يلي:

- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة.

- هبوط في درجة الحرارة وبرودة جسمه رغم التدفئة أقل من 35.5 درجة.

- صعوبة في الرضاعة أو عدم القدرة على الرضاعة أو رفض الرضاعة مرتين متتاليتين.

- عدم نزول البراز لمدة 48 ساعة بعد الولادة.

- تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأصفر أو الشحوب.

- كثرة النوم وصعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم نزول البول لمدة 24 ساعة بعد الولادة.

- نزول دم أو صديد من السرة.

- القـيء المستمر.

- تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر خلال 48 ساعة من الولادة الصفراء لدى حديثي الولادة انتفاخ «تورم» أعلى الرأس.

وناشدت «التضامن»، الوالدين بضرورة إعطاء الطفل كل التطعيمات الضرورية والتي تقيهم من الأمراض الخطيرة ، مثل الإصابة بشلل الأطفال والدرن والحصبة والحصبة الألمانية.