استشاري أمراض نسا لـ ماما دوم أم: الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثدي

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة للأم، وتحمي السيدة من سرطان الثدي، كما تجعل وزنها ينخفض بعد الولادة، كما أن الرضاعة الطبيعية لها عامل نفسي وفوائد على الرضيع، حيث يعد أحسن مادة غذائية يمكن الحصول عليها بعد الحمل والولادة.

خطورة تكرار الولادة على الرضاعة الطبيعية

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الولادة المتكررة تمنع السيدة من الرضاعة الطبيعية بشكل جيد.

ولفت إلى أن تأجيل الإنجاب يجب أن يكون تحت إشراف طبيعي، فكل سيدة تختلف عن الأخرى، كما يوجد أنواع كثيرة من أقراص منع الحمل، وبالتالي الاختيار يكون عن طريق التاريخ المرضي الجيد للمريضة وإجراء كشف إكلينيكي للحصول على أفضل وسيلة لمنع الحمل.

إنتاج محلي لأقراص منع الحمل

وأشار إلى أن مراكز الصحة حاليا أصبح لديها أنواع كثيرة من أقراص منع الحمل المصنعة في مصر، هذا شيء يدعو للفخر.