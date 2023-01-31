تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار منزل في قنا

قال عزت قناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة الوقف، شمال محافظة قنا، إن الانهيار الذي أصاب منزل في منطقة مدينة الوقف، لمنزل قديم، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لإعداد تقرير حول أسباب انهيار المنزل والحالة التي عليها الأجزاء المتبقية، والمنازل المجاورة إذا تأثرت بذلك.

خروج ربة منزل من المستشفى

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الانهيار جزئي، وأصاب ربة المنزل، وذهبت إلى مستشفى بعد انتشالها من تحت أنقاض الأجزاء المنهارة، مؤكدا أن صحتها سليمة وخرجت.

وأضاف أن اللجنة الهندسية المشكلة تتولى معاينة المنزل والمباني المجاورة له، وفي حالة التوصية بالقيام بإزالة المنزل بالكامل سوف تتم.

إصابة سيدة في انهيار منزل في قنا

كانت غرفة العمليات، تلقت إخطارًا بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بناحية البهايجة التابعة لمركز الوقف.

وأسفر الانهيار عن إصابة سيدة.ج، 55 عاماً، ربة منزل، باشتباه في كسور، إثر انهيار المنزل، وتم انتشالها بواسطة الحماية المدنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في المحافظة، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .