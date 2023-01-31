انتشال ربة منزل على قيد الحياة من أسفل أنقاض منزل في قنا

أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط منزل مكون من طابقين بناحية البهايجة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وجرى انتشالها من أسفل الأنقاض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،

انهيار منزل في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغا بانهيار منزل مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن، بناحية البهايجة التابعة لمركز الوقف.

إصابة سيدة في انهيار منزل في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر الانهيار عن إصابة «سيدة. ج»، 55 عاما، ربة منزل، باشتباه في كسور، إثر انهيار المنزل.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية في المحافظة، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم طلب تقرير هندسي حول أسباب انهيار المنزل.