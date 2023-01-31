«التعليم» تحسم موقف امتحانات فبراير بعد استقطاع 10 أيام من الشهر في إجازة نصف العام

حسمت وزارة التربية والتعليم موقف امتحانات شهر فبراير المقبل، بالنسبة للطلاب المطبق عليهم الامتحانات الشهرية في صفوف النقل، بعد استقطاع عشرة أيام من شهر فبراير خلال إجازة منتصف العام.

لا صحة لإلغاء امتحانات فبراير

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في التاسع من شهر فبراير المقبل، لا يعني أن يتم إلغاء الامتحان الشهري الخاص بـ«فبراير»، لافتا إلى أن الامتحانات الشهرية الترم الثاني كما هي مرتين، ولن تكون مرة واحدة كما يطالب بعض أولياء الأمور.

فرصة للطبلة وواضعي الامتحانات

وأضاف المصدر، أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعقد امتحان شهر فبراير خلال الأسبوع الأول من مارس، وليس شرطا عقد الامتحان نهاية فبراير، لمنح الفرصة للطلاب للمذاكرة شهر كامل، ومنح الفرصة لواضعي الامتحان الشهري بوضع الامتحانات من منهج شهر كامل.