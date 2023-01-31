وزارة التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ينتظر أولياء الأمور والطلاب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية وبدء إجازة نصف العام.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي بدأت يوم 28 يناير الجاري وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأضافت وزارة التعليم، في بيان أن أعمال التصحيح مستمرة مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بعدم حجب نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أو ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، سواء المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 6 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، على الموقع الرسمي للمديرية على هذا الرابط ، برقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك بعد اعتمادها من محافظة القاهرة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم الحصول على النتيجة بالدرجات من الموقع الرسمي للمديرية برقم الجلوس الخاص بالطالب.