أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول على رابط موقع وزاره التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، لافتة إلى أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت في تقرير لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي بدأت 28 يناير وتمتد حتى 9 فبراير 2023، مؤكدة أنه من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية والمرفق هنا.

الامتحانات تمت بشكل منتظم

ولفتت إلى أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش والتي تم رصدها، مشيرة إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، كما تم إتاحة رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية https://emis.gov.eg/.

نصائح مهمة للطلاب بشأن إجازة منتصف العام الدراسي

وفي سياق متصل، قدمت مرفت عويس، خبيرة تربوية، عددًا من النصائح التربوية للطلاب بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، أولها استغلال الإجازة الاستغلال الأمثل في تعلم لغات جديدة وإتقان مهارات مختلفة في الكمبيوتر تفيده في الفترة المقبلة، فضلًا عن تنمية موهبته بشكل جيد.

وحثت مرفت عويس في حديثها لـ«الوطن»، على ضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، موضحة أن المعرض يشتمل على أمرين مهمين للطالب الأول هو التثقيف بالاطلاع وقراءة كتب جديدة والثاني هو الترفيهية.