وزير التعليم يبحث مع وفد مبادرة تميز المعلم مواءمة برامج إعداد المعلمين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم برئاسة روبرت باورز مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة؛ لمناقشة البرامج التي تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المستمر والبنّاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية في مصر.

تعزيز قدرات المعلمين

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم، ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة، مشيرًا إلى أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير لمسؤوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مؤكدًا أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة؛ لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد روبرت باورز مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة بالنتائج الملموسة لتطوير التعليم وتحسين جودته في مصر، معربًا عن اعتزاز الوكالة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين، مؤكدًا استعداد الوكالة لتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

واستعرض روبرت باورز مبادرة تميز المعلم (TEI) التي تهدف إلى بناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم؛ لدعم تعلم الطلاب وتطوير إصلاح التعليم 2.0 في مصر، وذلك من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وخلال التدريس، بالإضافة إلى تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية.

إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية تضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل لجنة مختصة بتنسيق المشروع، وتضم كل من الإدارة المركزية للتعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والإدارة المركزية للمناهج، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ 50 مليون دولار.