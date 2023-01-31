محافظ سوهاج: تعيين 7681 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2022

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه جرى تعيين 7681 شابا من مختلف المؤهلات، من بينهم 132 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة خلال 2022، من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، وترشيح 1045 آخرين منهم 73 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 13830 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

صرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة إن المديرية قامت، خلال العام الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 715 منحة مولود جديد بإجمالي مليون و457 ألف جنيه، و126 منح زواج لعدد 126 عاملا بمبلغ 378 ألف جنيها، وإعانة وفاة لأسر 24 عاملا متوفي بمبلغ 240 ألف جنيه، و149 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 298 ألف جنيه.

إضافة إلى منحة عيد الفطر المبارك لعدد 5705 عامل بمبلغ 5 مليون و 705 آلاف جنيه، ومنحة عيد الأضحى المبارك لـ8699 عاملا بمبلغ 4 ملايين و349 ألف و500 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 8 ملايين و78 ألف جنيه لـ 6719 عاملا مشتغلا، فضلاً عن صرف 2 مليون و898 ألف و 118 جنيه رعاية صحية لعدد 10742 عامل ما بين إجراء عمليات كبرى وصغرى وصرف أدوية.

وأضاف هشام أبو زيد، أن المديرية أجرت التفتيش على 10189 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 4366 منشأة، وأسفر عن تحرير 629 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وتم غلق 34 منشأة، وإعطاء مهلة لعدد 2773 منشأة، و إحالة عدد 252 منشأة للسلطة المختصة.

وأوضح مدير القوى العاملة أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 162 شكوى عمالية ، تم تسوية 42 منها ودياً، وإحالة 68 للمحكمة العمالية ، واخطار التفتيش لـ 10 منشآت، و 2 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، و 40 آخرين.

أعداد المتدربين إلى 994 من شباب

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 41 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق محافظة سوهاج على مهن " التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول ، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 994 من شباب الخريجين منهم 598 ذكور، و396 إناث.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 21 عقدا للعمل بدولة الأردن، والمملكة العربية السعودية .

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، فقد تم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية، والاجتماعية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.