القوى العاملة: ندوة توعوية حول حقوق العمالة غير المنتظمة بسوهاج

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، اليوم، بشأن عقد ندوة توعوية بمصنع «بوتاجاسكو»، بالمحافظة حول حقوق العمالة غير المنتظمة من حيث التشغيل والرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين العمال في محل عملهم من حيث السلامة والصحة المهنية.

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وأوضح هشام أبو زيد مدير المديرية، في تقريره أن الندوة تطرقت إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لما ورد في أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون والقرار رقم 162 لسنة 2019.

تكثيف الندوات التوعوية

وأضاف مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة القوى العاملة بتكثيف الندوات التوعوية في المنشآت كثيفة العمالة التي تمثل خطورة، كما تم الاستماع للعاملين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلا عن الحديث عن الحد من مخاطر بيئة العمل.

حضر الندوة خلف عبد الرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ورفعت محرز موجه السلامة والصحة المهنية، وناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر، مايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر، علاء عيد مدير مصنع بوتاجسكو ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمصنع.