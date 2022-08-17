القوى العاملة: التفتيش على 531 منشأة وتحرير 10 محاضر لمخالفة القانون بسوهاج

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بسوهاج، انتهت من التفتيش على 531 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 725 عاملا، وأسفر عن تحرير 10 محاضر، وإعادة التفتيش على 74 منشأة، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة، بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ما يسهم في زيادة الإنتاج.

تعيين 543 شابا من حملة المؤهلات العليا

وقال الوزير، إنّ المديرية عيّنت 543 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 «قادرون باختلاف»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2313 راغب عمل، منهم 26 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.

منح العمالة غير المنتظمة

وأكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنّه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 285 ألفا و388 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ758 عاملا، منهم 57 منحة مولود، 8 منح زواج، منحتي وفاة عامل، منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وعملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 5000 جنيه، وعملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 86 ألفا و388 جنيها لـ673 عاملا من المسجلين.

وأضاف أنّ المديرية استخرجت 1007 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقى 11 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها، وإحالة 4 منها للقضاء، و4 شكوى لجهات أخرى، وتبقى شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت قامت المديرية من التفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 229 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ225 منشأة أخرى.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 503 منشأة يعمل بها 17 ألفا و677 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.