أستاذ علاقات دولية: مصر هدفها الاستقرار والسلام في كل دول الجوار

علقت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ علاقات دولية، على زيارة وزير الخارجية المصري لروسيا، مؤكدة أن السياسة المصرية تتسم بدرجة كبيرة من الحكمة والتوازن ربما تفتقر إليها سياسات كثيرة سواء في المنطقة أو خارجها، وأن مصر هدفها الأساسي الاستقرار والسلام في كل دول الجوار، فمصر لا تتدخل بشكل سلبي في أي ملف من الملفات المهمة والمحورية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة.

السياسية المصرية واضحة تريد السلام والاستقرار

وأضافت «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسية المصرية واضحة، وأنها تريد السلام والاستقرار، وهذا ملحوظ ومقدر من الجانب الروسي ومن العالم أجمع، وأن مكانة مصر الدولية والإقليمية واضحة والجميع يقدر هذا الدور لها، ويُعتمد عليها كعمود فقري وأساس للاستقرار والتوازن والسلام في المنطقة.

وأشارت إلى أن روسيا لديها مبدأ «من ليس ضدنا فهو معنا»، وبالتالي طالما مصر أو الدول العربية لا تستقطب ضد روسيا، فهذا موقف تعتبره موسكو إيجابيًا وترحب به كثيرًا، وفكرة أن القاهرة تحتفظ بقدر من التوازن في سياستها وعلاقاتها فهذا يسمح لها بأن تكون وسيطًا مهمًا في عدد كبير من القضايا.

موقف مصر واضحا مع التسوية السلمية لهذه الأزمة

وتابعت أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، كان موقف مصر واضحًا بأنها مع التسوية السلمية لهذه الأزمة، وفي الواقع كل الأطراف الدولية أكدت هذه الدعوة والمبادرة، وأنه لا سبيل إلا للتسوية السلمية، وأن كل الدول بلا استثناء أكدت أنها في النهاية ورغم استمرار العملية العسكرية، لم يكن هناك حل إلا العودة إلى المفاوضات.