قصواء الخلالي: الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت شكل وخريطة العالم حرفيا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم يشهد تشكل خريطة جديدة وتكتلات جديدة تحدث، وامتدادات سياسية بشكل مختلف، وأبعاد اقتصادية جديدة ومتغيرات عالمية فرضت نفسها منذ جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، التي حرفيا غيرت شكل العالم والخريطة العالمية.

هناك دول تسعى لتفاعلات جديدة

أوضحت «الخلالي»، خلال تقديمها حلقة الثلاثاء من برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن هناك دول جديدة تسعى لتفاعلات جديدة، ودول مثل مصر لها عمق سياسي، وثقل في الشرق الأوسط، وهناك تصريح لرئيس الاستخبارات الأمريكية أمس، قال فيها إن مصر هي مركز الثقل الأهم في الشرق الأوسط.

المصالح المشتركة المتحدث الأهم في كل علاقة دبلوماسية

وأشارت الخلالي، إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة، انفتاحا كبيرا على العالم والعلاقات المختلفة وجميع الدول لها صلة جيدة بمصر، من أجل تحقيق المصالح المصرية، وتحقيق مصالح الطرف الآخر، فعادة المصالح المشتركة هي المتحدث الأهم في كل علاقة دبلوماسية.