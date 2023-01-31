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فرنسا: إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا ليس من الممنوعات

كتب:

عمرو حسني
05:28 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
وزارة الدفاع الفرنسية

وزارة الدفاع الفرنسية

أعلنت الجمهورية الفرنسية نيتها إرسال 150 عسكريا إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني كل شهر، فيما أشارت وزارة الدفاع الفرنسية بحسب بيان صادر عنها مساء اليوم، أنها سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا.

وكشفت فرنسا عن أن هناك صعوبة في صيانة دبابات «لوكير» وهذا كان سببا لعدم إرسالها لأوكرانيا، مضيفة أن إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا ليس من الممنوعات بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية.  

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بقلم عمرو حسني